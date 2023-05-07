廣東多地雷雨大風　福建龍岩4幹部視察洪水被沖走

內地多處近日遭遇暴雨襲擊，其中福建省龍岩市新羅區當地龍川溪水位暴漲，周日（7日）凌晨4名幹部查看水情時落水失蹤。截至周日下午1時，廣東省內116個地區發布雷雨大風預警，114個地區發布暴雨預警。惠州市博羅縣上午發布暴雨紅色預警，當地中小學校、幼兒園、託兒所停課。

福建省龍岩市新羅區4名幹部周日凌晨到一座建於1983年的橋上查看水情，橋樑突然垮塌，救援工作仍在進行。據了解，落水者中3人為街幹部，1人為村幹部，年紀最小僅25歲。另自上周五（5日）以來，福建省南平市普降大雨。經統計，光澤、邵武、建甌、延平4個縣（市、區）有17個鄉鎮累計雨量超過100毫米。上周五晚間至上周六（6日）上午，邵武城區累計降雨量更達閩北各城區最大的215.6毫米。當地城區多處街道積水、沿河設施被淹，截至上周六晚上10時，邵武市共疏散危險區域群眾2,000多名。

廣東省氣象台公布，周日上午降雨主要集中在廣東的中南部，部分地區1小時降雨量超過80毫米，降雨量最多的前三位地區分別為惠州惠城區蘆洲鎮、博羅縣泰美鎮和茂名高州市新垌鎮。廣州市氣象災害應急指揮部從當日上午10時51分起，把廣州市氣象災害（暴雨）應急響應升至三級，同時啟動廣州市氣象災害（雷雨大風）四級應急響應，廣州10區暴雨黃色和雷雨大風黃色預警信號生效。