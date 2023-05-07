內地天氣極端　海南兩地高溫破紀錄　青海果洛暴雪

內地再現極端天氣，海南省近日天氣炎熱難耐，上周六 （6日）發布今年首個高溫三級預警，是最高級別的高溫預警。海南昌江當日最高氣溫達41.5℃，臨高41.2℃，雙雙打破海南省國家氣象觀測站最高氣溫年紀錄。而青海省果洛藏族自治州瑪多縣境內，同日突降暴雪，造成道路嚴重積雪結冰，車輛通行困難。

上周六，海南昌江、臨高、澄邁和儋州4個國家氣象觀測站日最高氣溫均超過40℃；海口亦有39.2℃，與當地5月歷史最高溫紀錄持平。海南省氣象台首席預報員陳紅表示，造成此次大範圍高溫天氣，主要是由於受西南熱低壓和副熱帶高壓的綜合影響，再加上地形因素。陳紅預計，受冷空氣影響，周一（8日）起當地高溫將緩解。

瑪多縣位於青海省果洛藏族自治州西北部，是黃河上游第一個縣城，高海拔4,000多米。上周六的暴雪導致共玉高速370多公里處積壓各類汽車100多輛，其中有幾輛車載有參加事業單位考生的考生。經過5個多小時努力，周日（7日）凌晨2時許，民警終於疏通出一條車道，供上述考生所乘坐的車輛先行通過。之後在轄區內德瑪高速埡口附近，又出現暴雪致車輀積壓的情況。警民於是兵分兩路，最終在周日早上約8時，德瑪高速、共玉高速均已全線疏通。