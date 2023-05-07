威海市前副市長受賄一審　判刑10年

山東省濱州市中級人民法院上周六（6日）一審公開宣判威海市政府前黨組成員、副市長周永迪受賄一案，以受賄罪判處其有期徒刑10年，並處罰款100萬元（人民幣，下同，約115萬港元）；對其受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，2002年至2021年，被告周永迪利用擔任威海市建設委員會工程建設科科長，威海市建設委員會黨委委員、副主任，威海市規劃局黨組副書記、局長，威海市住房和城鄉建設局黨委書記、局長，威海市政府黨組成員、副市長等職務便利以及職權、地位形成的便利條件，直接或通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在房地產開發、規劃審批、工程承攬等方面提供幫助，非法收受相關單位和個人給予的財物共計折合約1,246元（約1,430萬港元）。

法院認為，周永迪的行為構成受賄罪，且數額特別巨大，依法應予懲處。鑑於其到案後如實供述罪行，主動供述辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，受賄贓款已全部追繳到案，檢舉揭發他人犯罪行為，查證屬實，有立功表現，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法對其從輕處罰；其認罪認罰，依法可從寬處理。法庭遂作出上述判決。