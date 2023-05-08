內地21條河流超警洪水　水利部監測南方暴雨

內地水利部周日（7日）指出，上周五（5日）以來，內地江南大部、華南北部、西南東北部等地出現強降雨，累積最大點雨量江西撫州三源406毫米、福建南平邵武313毫米。受強降雨影響，江西、福建等地21條河流發生超警以上洪水，其中3條河流超保，2條中小河流發生有實測紀錄以來最大洪水。

內地今年3月24日入汛以來，江河汛情總體平穩，南方部分地區發生暴雨洪水，汛情主要有3個特點，一是降水量總體略偏多，全國面平均降水量70毫米，較常年同期偏多6%。二是大江大河水位總體偏低，三是部分中小河流超警。而局地強降雨造成江西、湖南、福建、浙江、廣東、廣西等6省（自治區）50條河流發生超警以上洪水，較近3年同期偏多80%。

針對近期南方地區的暴雨洪水，水利部密切監視暴雨水情變化，加強監測預報預警，滾動會商研判，以「一省一單」形式向預報降雨較大的浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川等地發出通知部署，做好中小河流洪水和山洪災害防禦、水庫安全度汛、堤防巡查防守等工作。特別是江西等地發生暴雨洪水和突發險情，水利部及時派出工作組赴現場指導暴雨洪水防範應對、水工程調度和險情處置工作。