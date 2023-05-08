廣州天河小區居民不忍殺生　放生蟑螂

廣東省廣州市天河區芳草園小區一名居民近日投訴有人在小區放生蟑螂，可能造成危害。物業管理處工作人員指確實有業主在小區內放生蟑螂，已把尚未放生的3盒蟑螂收繳處理。

內媒周日（7日）報道，化名「阿維」的芳草園小區居民向傳媒反映，上周五（5日）在小區通訊群看到消息，一名老婦在小區散步時發現有人於花園放藍色盒子，手還提着裝有數個同樣藍色盒子的膠袋，盒子裏都是蟑螂。老婦本來以為盒子放着是用來餵流浪貓，上前一看才發現全是蟑螂。現場情況可見，在花園草叢邊的石頭上擺放5個藍色盒子，周邊有蟑螂爬行。阿維指，如果輕輕拍一下盒子，能看到很多蟑螂爬出來，讓人頭皮發麻。他續指：「當時那個人說自己不忍殺生，是在放生蟑螂。」

物管處工作人員承認有業主放生蟑螂，已派員上門溝通並報警，涉事業主承諾不會再有下次。物管處亦聯繫了防疫消殺人員於上周五和上周六（6日）進行消殺，至於放生蟑螂的數量、來源及放生動機，工作人員不清楚。其他居民稱，在業主群知道事件，早前一進樓宇電梯就有好多蟑螂和蚊子，估計是物管公司消殺後，昆蟲都跑出來了。