紹興車站排水槽超出負荷　漏水變水簾洞

內地五一假期結束，市民陸續返回原居地上班上學。有網民上周五（5日）到浙江省紹興市車站坐車時，突然下起大雨，車站出口天花板漏水成為「水簾洞」。車站工作人員表示，漏水位置不屬車站範圍，屬地方管轄。負責部門解釋，設計排水時沒考慮到遇到大雨情況。

多名網民上周五在社交網發片稱，在紹興北站乘坐高鐵時，發現出站口等多個地方天花板一直漏水，乘客只能頭頂着行李或抱起小孩狼狽經過。其中，前往紹興旅遊邱女士稱，她當日在紹興北站坐車回家，發現從停車場經過長廊到進站口沿路多處天花板漏水，都快流到升降機去。內媒翌日向紹興北站所屬上海鐵路局寧波車務段查詢，接電話工作人員表示不方便接受採訪。紹興北站工作人員同日稱，從檢票進站到出站為止屬於內部管轄範圍，檢票口外屬地方管轄。

內媒上周六下午聯絡到紹興鏡湖新區開發建設辦公室規建處的張先生。他表示紹興北站裏面屬於鐵路部門管理，像車站外的天橋、道路等則由他們管理。對於車站外上周五發生漏水，張先生承認「是我們的事情」，又指天花板內本來有排水槽，但水流量太大，超過設計流量，導致雨水溢出。他又稱，自上周六清晨開始，已針對問題作出改善。