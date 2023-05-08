多地現強對流天氣　內地上月自然災害釀7死

內地中央氣象台周一（8日）發布，廣西、廣東、海南、福建等將有強對流天氣，部分地區每小時降雨量達20至60毫米，另出現水浸、雷暴大風或冰雹天氣等。應急管理部同日發布內地上月自然災害情況報告，以風雹、乾旱、低溫冷凍災害為主，造成794.2萬人次受災、7人死亡，逾500間房屋倒塌，逾2,600間嚴重損壞，農作物受災面積逾73萬公頃；直接經濟損失54.4億元（人民幣，下同，約62.6億港元）。

報告顯示，上月的風雹災害影響湖南、貴州等地，沙塵天氣過程亦較常年同期偏多；而西北、華北等地遭受低溫冷凍和雪災，南方局部地區出現洪澇和地質災害，東北凌汛形勢平穩。其中內地上月出現6次強對流天氣過程，23省區市332個縣遭受冰雹、大風、短時強降雨等強對流天氣，造成部分房屋、設施農業受災，湖南、貴州、江西等地災害影響較大。風雹災害造成106.9萬人次受災、5人死亡，直接經濟損失16億元（約18.4億港元）。

廣東英德石牯塘鎮上周五（5日）發布暴雨紅色預警，當日清晨5時前4小時內降雨量超90毫米，多地發生內澇，部分民房被淹，並出現停電等情況。福建上周六（6日）亦出現雷暴雨，河堤潰口，4個村莊被淹。其中福建龍岩新羅區經歷60年來最大的降雨，當地一名男子在開車途中被困於洪水中，猛力踢開車門才得以逃出。