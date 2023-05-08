世衞解除新冠警示　內地維持乙類乙管措施

國務院聯防聯控機制周一（8日）召開新聞發布會，國家衞生健康委新聞發言人米鋒介紹，雖然新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，但國內疫情總體處於局部零星散發狀態，疾病危害仍然存在，各地各部門要繼續落實「乙類乙管」的各項措施。疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，世衞解除新冠警示不意味放任不管。

米鋒指出疫情作為全球健康威脅仍未結束，病毒仍在不斷變異，他建議各國要從應急模式過渡到新冠與其他傳染病一同管理，不能停止工作。有關部門要繼續強化疫情監測預警和訊息報告，有效掌握病毒變異和疫情發生發展情況，增強醫療資源儲備，提高臨床救治能力，繼續加強學校、養老機構、社會福利院等重點場所人員健康監測和保持良好衞生習慣，做好個人防護。

至於疫情在五一長假期間的發展，國家疾控局傳染病防控司副司長劉清指出，部分地區疫情出現小幅上升，但各地在院重症病例數均未大幅增加，醫療機構正常診療秩序也未受影響，全國未出現規模性疫情。預計五一長假後局部地區疫情可能會出現小幅反彈，發生聚集性疫情的場所可能增加，但出現區域性規模性疫情的可能性不大，短期內不會對醫療救治和社會運行造成明顯的衝擊。

此外，中國疾控中心病毒病所研究員陳操指出，中國主要新冠病毒流行株已經變成XBB系列變異株，但其致病力沒明顯變化。XBB的佔比明顯升高，從2月中旬的0.2%增長至4月下旬的74.4%，同時BA.5.2、BF.7、BA.2及其亞分支合計佔比約25%。有關部門繼續做好哨點醫院確認病例和聚集性疫情變異株的監測工作，特別是重症、死亡病例和特殊人群的變異株的監測，會同海關部門做好輸入變異株的監測。

外交部發言人汪文斌周一回應稱，世衞宣布新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衞生事件，標誌人類社會攜手抗擊病毒取得了重要勝利。中方以自己的堅定承諾和實際行動，維護國際抗疫的正確方向，有力推進人類衞生健康共同體建設，將繼續同包括世衞在內的國際社會一道，為推動構建人類衞生健康共同體貢獻力量。