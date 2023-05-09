殺手用番茄醬偽造傷人現場　與僱主同落網

內媒周一（8日）報道，內地一名陳姓失婚婦人欲領養一名張姓男網友的女兒，雙方因此事產生矛盾，陳女聘請「殺手」圖教訓張男。惟殺手上月28日約張男在四川南充市嘉陵區一條小巷見面，要求他扮受傷以便拍照交差。張男最終決定報警，陳女及殺手落網。

30多歲的陳女自2021年在網上認識20多歲的張男後，表示欲領養一名女兒。張男有一名剛出生的女兒，自覺沒經濟能力撫養，近幾年富裕的陳女給予兩父女不少經濟幫助。雙方後來因收養問題出現糾紛，張男在社交平台發出令陳女很生氣的言論，對方便決定出資10萬元（人民幣，下同，約12萬港元）在網上找殺手將他毆打致殘。

李姓殺手上月27日從雲南抵達南充後，提前聯繫張某並告知實情，約定在嘉陵區兒童公園附近一個巷子見面。李男稱不願傷害張男，只想從僱主處拿到剩餘的8萬多元（約9萬港元）佣金，要求張男配合演戲，用番茄醬和毛巾偽造自己眼睛受傷致殘的假象。張男雖然照做，但其後決定報警。嘉陵警方周日（7日）表示，陳女和李男分別涉嫌故意傷害罪和詐騙罪，均被刑事拘留。