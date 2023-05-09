加國驅逐駐多倫多中國外交官　中方稱將反制

立場反華並批評中國人權狀況的加拿大在野保守黨議員莊文浩，早前聲稱在香港的家人受威脅，同時指摘總理杜魯多政府不作為。加拿大外長喬美蘭上周回應時表示正考慮驅逐涉事的中國外交官出境，至本周一（8日）喬美蘭宣布驅逐中國駐多倫多總領館的外交官趙巍。中國駐加拿大大使館隨後發聲明，批評這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施。

喬美蘭上周四（4日）出席國會外交事務委員會聽證會時證實，加拿大安全情報局（CSIS）認為一名中國駐多倫多領事館外交官，有份參與尋求莊文浩親人資料的行動。至本周一，喬美蘭發聲明稱，加拿大已決定將趙巍列作不受歡迎人物，又指有關決定是經小心考慮多個因素而作出。她指自己立場清晰，不會容忍任何外國干預內部事務，並已警告所有在加拿大的外交官，如果他們參與這種行為，將會被驅逐。

中國駐加拿大使館日前通報，中國駐加大使叢培武上周四（4日）會見加拿大外交部負責人時，就加方所謂中國干涉加內政的謊言，威脅可能驅逐領事人員闡明嚴正立場，提出強烈抗議；若加方執意挑釁，中方將堅決奉陪到底。

中國外交部發言人毛寧日前亦表示，加拿大無端污衊抹黑中國駐加拿大使領館正常履職，中方強烈不滿及堅決反對，外交部美大司負責人向加拿大駐華大使提出嚴正交涉。她強調中國駐加拿大外交領事人員恪守有關國際公約，依法履職，中方將採取必要措施堅決維護自身利益。