助境外情報機構　內地諮詢公司遭國安執法

江蘇省蘇州市國家安全局近期會同市市場監督管理局、市統計局，對轄區內諮詢企業凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司蘇州分公司（下稱凱盛融英）開展聯合執法行動。報道指，此次行動由國家有關部門統一部署，在上海、北京、蘇州、深圳等多地同步開展。國家安全機關已依法處理涉事企業，督促企業認真履行反間諜安全防範責任義務。

內地官媒周一（8日）報道，近年來，某些西方國家為實現對華遏制打壓戰略，竊取中國軍事軍工、經濟金融等重點領域的情報資訊活動日漸猖獗。國家安全機關偵辦多宗專案發現，很多背景複雜的境外機構借助內地諮詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。報道引述上海市國家安全局稱，凱盛融英不僅慫恿重點領域的專家在諮詢中洩密，又打着保護客戶私隱行規的旗號，從不讓專家清楚掌握諮詢方的真實身份。報道列舉案例稱，內地某大型國企高級研究員韓某某，數年間接受凱盛融英諮詢百多次，其中境外諮詢超過60%。韓某某因境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，被判處有期徒刑6年。

報道又指，凱盛融英對維護國家安全責任義務、防範安全風險，沒有相關管理要求和合規審核，對境外客戶提出的具體項目，是否可能敏感涉密，甚至存在搜集情報的嫌疑，公司法務和高管不會主動過問和監管。報道提及，曾在中國某重點軍工企業工作的雷某某，於2020年7月在凱盛融英安排下與客戶直接對話，向對方透露大量敏感資訊，包括有關軍機型號的保有量。據國家安全機關調查掌握，凱盛融英大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。僅2017年到2020年，凱盛融英就接受上百家境外公司匯款2,000多次，金額高達7,000多萬美元（約5.46億港元）。