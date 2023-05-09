中阿巴外長聯合聲明　促解除對阿富汗單邊制裁

中國國務委員兼外長秦剛、阿富汗代理外長穆塔基、巴基斯坦外長比拉瓦爾，上周六（6日）在伊斯蘭堡舉行第5次中阿巴三方外長對話。中國外交部周二（9日）公布三國外長對話聯合聲明，三方敦促對阿富汗當前局面承擔責任的國家，解除對阿富汗單邊制裁，歸還屬於阿富汗的海外資金。

聲明提到三方達成的共識，包括有必要解決對本地區和全球安全造成嚴重威脅、直接影響整個地區穩定和經濟繁榮的安全挑戰，加強安全、有組織犯罪、毒品走私等方面協調與合作。三方強調有必要不允許包括「東伊運」在內的任何個人、團體和政黨利用本國領土損害和威脅地區安全與利益，從事恐怖主義行為和活動。

三方重申將在共建「一帶一路」框架下推進中阿巴三方合作，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸。三方強調將推進基礎設施「硬聯通」和規則標準「軟聯通」，進一步探討便利三國人員往來和貿易活動的措施，並決定提升瓜德爾港的轉口貿易水平。三國外長呼籲國際社會與阿富汗方面開展建設性接觸，支持相關機制和平台特別是阿富汗鄰國協調合作機制加大與阿富汗臨時政府的對話。