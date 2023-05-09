秦剛批美脅迫歐洲對疏遠中國　搞以台制華

中國大陸國務委員兼外長秦剛近日接受沙特阿拉伯媒體書面訪問，回答有關中美、中歐、中俄和兩岸等問題。他表明，中方反對美方干擾破壞中歐、中法關係，反對美方脅迫歐洲排斥疏遠中國。他又指，美方如果真心希望台海和平穩定，應明確反對和制止「台獨」。

中國外交部網站周一（8日）發布上述訪問內容，被問如何評價中法領導人會面成果，以及中國是否試圖替代美國在歐洲的地位時，秦剛稱中法關係不針對、不依附、不受制於第三方，中法高層交往無意影響各自對美關係，戰略自主是維護自身獨立的應有之義，是符合歐洲利益的選擇。提到中俄關係，秦剛稱個別國家熱衷於炒作中俄結盟，是以小人之心度君子之腹，是典型的冷戰思維。在烏克蘭問題上，他指個別國家為自身地緣政治利益，炮製謠言謬論抹黑攻擊中國，還對華企實施無理制裁，甚至藉口加緊向台灣售武，干涉中國內政。他強調，中方堅決反對美國的霸權霸道行徑，堅定維護自身的正當權益。

針對當前台海局勢持續緊張，秦剛認為根源在於台灣民進黨當局「倚美謀獨」，不認同一個中國原則。而美方為遏制大陸發展，搞所謂「以台制華」，一邊聲稱奉行「一個中國政策」，一邊卻執意與台灣民進黨當局升級官方往來和實質關係；一邊說不支持「台獨」，一邊卻向台灣出售先進武器、縱容其「以武謀獨」。秦剛強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，「台獨」是危害台海和平穩定的最大威脅，陸方始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也保留採取一切必要措施的選項。