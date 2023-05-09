博物館長追討補貼受傷送醫　區長否認動手

山西呂梁一間民辦博物館周一（8日）發布閉館公告稱，館長在呂梁市離石區政府辦事時被區長辱罵，推倒致傷並被送醫治療，引發關注。有指館方當時正向區政府討要300萬元（人民幣，下同，約340萬港元）補助，館長被區長推倒，但呂梁市政府新聞辦公室周二（9日）澄清，雙方當時並無肢體接觸。

呂梁山革命博物館公眾號周一發布公告稱，館長高宇峰在離石區政府辦事時被區長張海文辱罵，推倒致傷，獲救護車送至呂梁市人民醫院急救，目前狀態很不穩定，時而昏迷，因而不能正常開館接待公眾，對此深表歉意。根據調查情況，高宇峰是呂梁市退休處級幹部，於2014年、2016年先後創立北武當古兵器博物館和呂梁山革命博物館。

據呂梁市公安機關向張海文及現場人員了解所知，高宇峰到張海文辦公室要求解決博物館開展有關活動經費補貼問題，期間高宇峰不滿意答覆，情緒激動並拍打桌子，現場其他辦事人員隨即將他勸離辦公室。張海文指對方當時拿出一份材料，將原本150萬元（約170萬港元）經費提高到300萬元，但雙方從沒動手。呂梁市人民醫院則指，高宇峰右手中指皮膚見一處1.5厘米輕微劃傷，但沒有昏迷情況。