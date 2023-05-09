中加交惡始末　緣於華為太子女遭拘捕

加拿大與中國政府近日因加拿大下議院議員莊文浩家人疑遭中國外交官員威脅一事，雙方分別宣布驅逐對方外交官員。事實上，中加兩國交惡始於2018年，加拿大應美國要求拘捕中國科技企業華為太子女孟晚舟。以下為中加外交風波重要時序：

2018年12月1日：孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時被拘留。

2018年12月10日：加拿大前外交官康明凱和商人斯派佛被指竊取中國機密，在華遭拘留。

2019年5月16日：康明凱和斯派佛正式被中方拘捕。

2020年5月27日：加拿大卑詩省最高法院裁定孟晚舟案符合雙重犯罪標準，繼續審理其引渡案。

2020年6月19日：康明凱和斯派佛因涉嫌為境外刺探國家秘密，在中國被正式起訴。

2021年2月22日：加拿大下議院通過由保守黨議員莊文浩提出動議，認定中國對新疆維吾爾族實行種族滅絕。

2021年3月27日：中國外交部宣布對莊文浩實施制裁，禁止其入境中國大陸及香港、澳門，禁止中國公民及機構與其交易。

2021年8月11日：斯派佛被控為境外刺探、非法提供國家秘密罪成，判囚11年。

2021年9月24日：孟晚舟與美國司法部達成延後起訴協議，加拿大法院宣布終止引渡程序，孟晚舟隨即乘坐專機返華。

2021年9月25日：康明凱和斯派佛以身患疾病為由，分別獲准取保候審和中止審理案件返國。

2022年11月15日：中加領導人出席二十國集團峰會期間短暫閉門會面，加方向傳媒披露對話內容。翌日中方領導人向加國領導人公開表達不滿。

2023年5月4日：加拿大外長喬美蘭在聽證會表示，加拿大安全情報局認為一名中國駐多倫多領事館的外交官，有份參與尋求莊文浩親人資料的行動，考慮驅逐該人。

2023年5月9日：喬美蘭宣布將中國駐多倫多總領館外交官趙巍列作不受歡迎人物，驅逐其出境。

2023年5月9日：中國外交部實施反制，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為不受歡迎的人，要求她於5月13日前離華。