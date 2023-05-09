台一周增14宗本土猴痘病例　創新高

台灣疾病管制署周二（9日）公布當地上一周新增15宗猴痘個案，包括14宗本土病例，創下單周病例數新高；其餘1宗為境外輸入。為防疫情擴散，該署宣布早前增購的2萬瓶猴痘疫苗，已於周一（8日）晚上運抵台灣，預計下周起提供預約接種。

疾管署周二公布新增猴痘患者當中，14人為台灣男性，1人為外籍男性，其中9人居住於台灣的北部，5人居住於中部，其餘1人在南部，年齡介乎20多歲至40多歲。各患者分別由4月15日至上周三（3日）發病，出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經評估採檢，於上周二（2日）至周日（7日）期間確診。截至周二，台灣累計79宗確診猴痘病例，分別為69宗本土和10宗境外輸入，其中37人已康復，8人住院治療，34人居家自主健康管理。

疾管署統計，截至周二共計完成25,255人接種猴痘疫苗服務，其中122人為暴露後預防接種，25,133人為暴露前預防接種；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」共計接種24,528人。第二階段1萬瓶疫苗預計於本月中旬完成接種。