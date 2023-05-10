加駐上海外交官被逐　杜魯多稱不會受中方威嚇

加拿大周一（8日）決定驅逐一名中國外交官，中國隨即驅逐加國外交官報復，加拿大總理杜魯多周二（9日）表示，加國不會接受中方的威嚇。中國駐多倫多總領館發言人同日對加拿大公然宣布領事官員為不受歡迎的人，予以強烈譴責並表示堅決反對。

杜魯多在首都渥太華稱：「我們知道有報復行動，但我們不會接受威嚇，而將繼續採取一切必要作為，確保加拿人免於受到外國干擾。」杜魯多又說：「我們決定我方必須採取負責任的做法傳達非常明確的訊息，即我們不會接受外國的干擾行徑，不論他們接下來作何抉擇，我們都不會接受恫嚇。」

中國駐多倫多總領館發言人周二強調，各級領事官員所做工作正大光明、無可指摘。發言人批評，加拿大基於個別媒體和政客謊言，誣稱中國領事官員干涉加內政，是把政治操弄凌駕於國際法尊嚴之上，是赤裸裸政治挑釁，由此產生的一切後果由加方承擔。

中國駐加拿大領事官員趙巍疑參與威脅加拿大國會議員莊文浩及其親人，加拿大宣布驅逐趙巍。中國在數小時後即宣布採取報復行動，將加拿大駐上海總領事館一名外交官指為「不受歡迎人物」，要求其於周六（13日）前離開中國。