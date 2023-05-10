內地單身女凍卵案二審　當事人稱不希望後悔

內地單身女子徐棗棗於2018年向首都醫科大學附屬北京婦產醫院尋求凍卵遭拒後，以一般人格權糾紛案為由將醫院告上法庭，是內地首宗單身女性凍卵案。案件去年一審宣判，法院認為醫院拒絕為徐女提供凍卵服務的行為不違法，駁回她的訴訟請求。徐女其後上訴，案件周二（9日）在北京市第三中級人民法院二審開庭，未當庭宣判。徐女表示，假如成功上訴，會繼續選擇在該院凍卵，不希望後悔。

在此次庭審中，徐女邀請一名倫理學專家作為專家證人，並補充了一些案件材料，以及她近期到醫院做的體檢報告等。徐女的代理律師董曉瑩稱，雙方都補充了新的材料但沒有提供新的證據，被告方依舊堅持認為保護生育權，還是應從適齡生育出發而不是延遲生育。徐女表示，對二審比較期待，原因是今年兩會期間有一些政策風向，國家衞健委也在收集意見，覺得會對案件有好的影響。今年35歲的她近期再到醫院做身體檢查，結果顯示她卵巢狀況不錯，仍可以凍卵。

據2022年7月的一審判決書顯示，原衞生部（現國家衞健委）於2003年實施的《人類輔助生殖技術規範》等明確規定了人類輔助生殖技術的應用，必須以醫療為目的，北京婦產醫院作為非營利性醫療機構，必須按照核准登記的診療科目開展診療活動，且必須遵守中國有關法律、法規、部門規章和醫療技術規範等要求。