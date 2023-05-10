購29套HIMARS火箭系統　台美新報價近271億新台幣

台灣分兩批向美方採購29套M142高機動性多管火箭系統（HIMARS），台灣國防部周三（10日）公布台美最新簽署價格，金額近270.7億元（新台幣，下同，約70億港元）。而全案完成的時間點，並非台國防部官員早前指出的提前到2026年交完，而是2028年9月15日。

台媒引述軍方人士表示，HIMARS系統將分批運抵台灣，部署陸軍各個軍團炮指部、外島防衞部的炮兵單位。軍團炮指部火箭營原本是以雷霆2000多管火箭為主力裝備，未來逐步接收HIMARS系統後，該營編制將擴充。軍方人士指出，為彌補兵力馳援外離島及本島跨區增援時效不足，陸軍要建立自主性的遠距精準、快速機動及大面積殺傷火力，以精確殺傷、摧毀及癱瘓登陸敵軍，HIMARS系統將可大幅提升台軍的遠程精準火力打擊戰力。

台灣陸軍以「遠程精準火力打擊系統」為名，先以軍購形式向美國採購11套HIMARS系統，包括射程可達300公里的64枚陸軍戰術導彈（ATACMS），隨後台軍取消採購40門M109A6自走炮，改為增購18套HIMARS系統。台美簽署採購合約後，軍備數量增加，交貨時程隨之延遲。軍方人士強調，台陸軍對全案編列超過325億元（約84億港元），除上述採購費用外，其餘額度則為台灣後續建配合設施、人員訓練及周邊系統等。