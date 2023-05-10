女生受辱罵自殺亡　房東不服要賠19萬人民幣上訴

陝西西安市女大學生程培於2021年因房租和押金問題與房東發生糾紛，疑難以承受對方言語辱罵，飲下一整瓶農藥，最終搶救無效身亡，終年20歲。法院一審判決房東任庚寅需向死者家屬賠償約19萬元（人民幣，下同，約22萬港元），惟房東不服上訴。死者父親程忠喜周二（9日）回應稱，他對於一審判決結果也不滿意，日前已接到上訴通知，正等待法院再次宣判。

程女當年與房東簽訂一年的租房合約，租金共2.28萬元（約2.6萬港元），合約明確規定，如果租客提前退租，需要經房東同意才能轉租，並且有相應的費用扣除規定。在退租過程中，程女提出退還押金和一個月租金共4,400元（約5,043港元），但房東認為女方違約在先，只退還押金。雙方意見不合，協商無果後，程女準備訴諸法律。房東事後曾向程女發訊息辱罵，認為對方行為十分可笑、可憐，直言對方有「被人玩弄的羞恥」。而程女訴諸法律的行為，房東認為是不值一提的小事，更強調女方不敢告訴父母。當程女多次提及退錢，房東隨即發含有辱罵字眼的訊息，「我真惡心你」。

內媒報道稱，程女在與房東的爭執中被辱罵，在房租糾紛的訴訟中，房東亦給了她很大壓力。由於程女患有輕度抑鬱症，這對於已經處於敏感狀態的心靈造成了巨大傷害。程父怒斥房東明知女兒患有輕度抑鬱症，還在退還押金問題上故意刁難女兒，導致女兒自殺。房東上訴時表示：「她不是因我罵她才死的，而是她本身就有病——雙相情感障礙。我對這判決不服。」