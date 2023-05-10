封存50年舊膠片獲修復　重現半世紀前進香影像

台灣台南學甲慈濟宮2019年在檔案室發現一批舊膠片，內容是1970年代至1980年代台南重要香科之一「學甲上白礁」進香畫面。廟方周二（9日）邀請參加修復的單位及研究學者，發表經專業團隊修復和數碼化的8毫米電影膠片片段，讓封存50年的祭典影像首次重見天日。

慈濟宮發現的膠片包括16毫米及8毫米，3年前先委託台南藝術大學保存中心團隊搶救16毫米膠片，去年再委託電影蒐藏家博物館修復10卷8毫米膠片。政治大學華人宗教研究中心研究員洪瑩發介紹，影像記錄當時的進香盛況、街景等，以及已消失的文武陣頭，對於慈濟宮本身、學甲地方及台灣傳統民俗信仰，都是珍貴史料。他認為上白礁祭典反映台灣每個歷史時代的社會縮影，且從各陣頭中，也能看出當時的民間文化。

電影蒐藏家博物館長井迎瑞表示，過去官方並不重視地方文獻紀錄，所以只能靠民間自發性去做，早期相比電影規格的35毫米膠片，以8毫米膠片拍攝的成本與技術門檻較低，但它再現真實的能力毫不遜色，未來希望能看到有更多其他寺廟或宗教團體，盤點整理自己的歷史影像，發掘其重要性。