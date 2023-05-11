秦剛晤法國外長　討論中法合作及烏克蘭議題

中國國務委員兼外長秦剛繼續訪歐之行，周三（10日）從德國轉抵法國，並與法國外長科隆納會談，討論兩國合作與烏克蘭危機等議題。

秦剛表示，中方願同法方一道落實好兩國元首達成的重要的共識，加快推進各領域的交流與合作，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。雙方要密切高層交往，擴大各層級交流；加大市場相互開放，打造更具韌性的中法供應鏈；加強國際事務合作，攜手應對全球挑戰。秦剛又說，中國始終視歐洲為全面戰略夥伴，一貫支持歐洲加強戰略自主、在國際舞台發揮積極作用，主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。中法、中歐應在擴大雙向開放中實現共贏合作，構建更加穩定互信的中歐供應鏈夥伴關係。他又介紹中方在烏克蘭問題上的立場和所做工作，指中方致力於推動危機的政治解決，與各方保持溝通，將繼續為此發揮建設性作用。

科隆納就指，法中關係至關重要，兩國元首已明確方向，雙方應共同努力推動兩國關係取得更大發展，建議雙方全面重啟各領域合作機制，加強在氣候變化、生物多樣性、能源轉型等領域的合作。她又指，法方重視對華經濟關係，認為這種關係是互相依存、互利互惠的，也是互補、開放和透明的。法方認為各國應和諧相處，共同發展；中國為世界和平穩定發揮著重要作用，法方願就烏克蘭等重大國際地區問題同中方加強溝通，尋找更多共同點。

在法國外交部為秦剛安排舉行的晚宴前，科隆納補充說，中國應該努力說服俄羅斯重新充分尊重聯合國憲章。較早前，她也在內閣會議上說，北京應該敦促俄羅斯回歸和平，透過中俄建立的關係，讓俄方理解人侵烏克蘭已陷入僵局。