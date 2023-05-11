疫情致用工需求減　深圳43年來首次人口下降

廣東省深圳市統計局周一（8日）發布統計顯示，去年該市常住人口1,766.18萬人，較2021年的1,768.16萬人下降1.98萬人。這是深圳設市43年以來首次出現人口負增長。有人口學者表示，深圳人口下降是受疫情和當地用工需求下降影響。

據《深圳市2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，去年該市常住戶籍人口和非戶籍人員分別為583.47萬人和1,182.71萬人，分佔常住人口33%和67%。2021年，深圳常住人口較前一年增加了12.15萬人。而過去10年間，深圳人口增加了700多萬人。人口學者何亞福發文表示，這是1979年設市以來，深圳常住人口首次下降。他表示，去年受疫情影響，部分行業用工需求下降，導致一些外省務工人員回流家鄉。另一原因是，深圳從2021年開始收緊落戶政策。

與深圳類似，廣東佛山2022年常住人口也較前一年減少6.03萬人；去年廣東全省常住人口減少27.2萬人，省外流動人口減少69.2萬人。廣東省統計局解釋，這是在去年廣東疫情散發多發的因素影響下，省外流動人口暫時回流返鄉的階段性現象。