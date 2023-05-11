吊臂壓路軌至列車撞上僅40杪　車廂畫面曝光

台灣興富發建設旗下位於台中市南屯區的「文心愛悅」建案地盤，周三（10日）在拆除天秤時吊臂掉落插進捷運列車車廂，造成1死10傷。台中捷運公司（下稱中捷）周四（11日）上午召開說明記者會，中捷代理董事長林良泰率領眾人為罹難者默哀，又公布車站月台和車廂內閉路電視畫面，還原從吊臂掉落路軌到列車撞上的40秒經過。

中捷表示，無人駕駛列車周三中午12時26分駛入豐樂公園站2號月台，1分鐘後吊臂掉落壓毀路軌隔音牆，月台保安員聽到聲響後回頭確認狀況，並用對講機通知站長。此時車務人員進入車廂，列車車門隨之關閉。當時隨車員與乘客發現前方有大量粉塵，但列車已駛離站，隨車員隨即手動緊急停車，乘客亦做出防護動作，就在吊臂掉落壓毀路軌隔音牆44秒後，列車撞上吊臂。中捷稱，從隨車員發現吊臂到列車撞上只有短短13秒，隨車員到最後一刻才蹲下，又試圖開啟手動駕駛，但由於時間太急促，致無法避免碰撞。中捷指出，相關調查內容會給運安會處理，而中捷的無人駕駛系統是對照世界各國標準。

中捷表示，事故中2截車廂受損嚴重，另有4條電纜受損，改鄰站轉供，軌道也有部分零件損壞。中捷強調，至少會向相關廠商索償2億元（新台幣，下同，約5,175萬港元）以上。乘客賠償方面，中捷有為乘客投保責任險，死亡最高賠償500萬元（約129萬港元）。2015年中捷發生致命工安事故，當時死者獲賠償1,300萬元（約336萬港元），此次會要求肇事廠商對照辦理。