女子稱遭性侵致懷孕墮胎　大學教授認有不正當關係

內地有女子周二（9日）在網上發文稱，自己在14年前遭河南鄭州大學教授王某某性侵，其後兩人維持不正當關係長達兩年半。該女子指自己遭性侵致懷孕後，被王某某帶到醫院墮胎。鄭州大學周三（10日）晚上發表回應，指高度重視此事，已會同多部門展開調查。王某某承認和女子有不正當關係，但否認性侵對方。

當事女子周三接受內媒訪問時稱，她不是鄭州大學學生。2009年她16歲時，王某某到她就讀的另一間大學授課，兩人因而認識。王某某在了解她家庭情況後，打着「半個父親」的幌子接近她。王某某同年在她反抗的情況下與她發生性關係，之後一直侵犯她，直到2012年1月兩人才斷絕關係，原因是她因為王某某流產，不孕不育。女子表示，多年來她一直在人面前假裝堅強，現在講出事件不是為要賠償，而是「覺得說出來就解脫了」；又稱沒王某某性侵她的證據，只有幾段電話錄音說明兩人有不正當關係。

內媒報道，臨近退休年齡的王某某最初接受校方調查時，否認與女子有不正當關係，後來才承認兩人保持不正當關係多年。至於在何種情況下發生不正當關係、關係維持了多久，雙方說法截然不同。鄭州大學黨委教師工作部周三表示，網上出現王某某有關問題訊息後，學校已第一時間成立工作組調查，將根據調查結果依法依紀依規處理，期間將暫停王某某一切教學活動。