涉嚴重違紀違法　片仔癀前任及現職高層受查

有「藥中茅台」之稱的福建漳州片仔癀，近年公司高層人事頻繁生變。漳州紀委監委微信公眾號周三（10日）深夜一小時內發布兩則訊息，漳州市九龍江集團有限公司黨委書記、董事長潘杰，以及漳州片仔癀藥業股份有限公司黨委委員、副總經理劉叢盛，均涉嫌嚴重違紀違法，正接受漳州市紀委監委紀律審查和監察調查。潘杰於2021年曾擔任片仔癀公司董事長。

潘杰於1965年出生，1999年作為漳州製藥廠（片仔癀前身）副廠長，入職同年改制創立的片仔癀公司，歷任董事、副總經理、總經理等職務，直至2014年12月才離開，轉到片仔癀的大股東漳州市九龍江集團有限公司擔任董事長。他2021年4月重回片仔癀出任公司董事長，但短短8個月後二度離開，不久後再執掌漳州市九龍江集團，出任黨委書記、董事長，直至此番被查。

至於1969年出生的劉叢盛同樣任職片仔癀多年。他自1999年歷任片仔癀公司供銷科副科長、經營部主任助理、經營部副主任、國內市場部主任、市場策劃部主任、產品銷售部主任、營銷中心副主任、總經理助理、副總經理等多個職務。