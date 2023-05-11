女局長受賄遭公訴　與多人發生不正當性關係

雲南省投資促進局前黨組書記、局長段穎因涉嫌受賄，大搞權錢交易，與多人發生不正當性關係，今年2月被通報開除黨籍及公職。據最高人民檢察院官方微信周三（10日）消息，雲南檢察機關依法對段穎涉嫌受賄案提起公訴。

消息稱，段穎涉嫌受賄案由雲南省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經雲南省人民檢察院指定管轄，由昆明市人民檢察院依法向昆明市中級人民法院提起公訴。起訴內容指，段穎利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究刑責。早前通報指，段穎官德不修，與私營企業主勾肩搭背，長期收受禮品禮金，接受旅遊活動安排，與他人搞權色交易；私德不正，嚴重違反社會公德、家庭美德，與多人發生不正當性關係；並利用職務便利，為他人在承攬工程項目、工程款撥付、轉接黨組織關係等方面提供幫助。

今年40歲的段穎是貴州興仁人，早期在昆明工作，曾擔任嵩明縣委書記助理；2012年任紅河州下轄的瀘西縣縣長、州商務局局長、州發改委主任。2017年時年僅35歲的段穎當選共青團雲南省委副書記，成為副廳級幹部。