台今年首宗甲型流感H1N2v病例　未見人傳人

羅一鈞稱，目前尚未看見甲型流感H1N2v人傳人案例。

台灣疾病管制署周四（11日）公布今年發現的第一宗感染甲型流感H1N2v病毒病例，患者為一名住在中部地區的10多歲女學生，曾在課餘時到養豬場觀察豬隻活動，疑因此受感染。目前患者同住家人均無感染，疾管署發言人羅一鈞稱，目前尚未看見人傳人案例，若感染頻率增加，不排除變成豬隻之間的高病原流感。

疾管署指出，該病例為台灣歷來第3宗H1N2v病例。患者近期無出境旅遊史，3月13日出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀，翌日到診所就醫，經流感快測顯示受感染，目前已康復。患者經進一步檢驗並進行病毒基因排序，顯示感染H1N2v，與台灣2021年首宗個案的基因排序類似。農政單位也自患者曾接觸的養豬場豬隻採集樣本檢驗，結果未驗出病毒，台疾管署將同步通報世界衞生組織。

疾管署表示，台灣對上兩次發現H1N2v病例，分別在2021和2022年，患者皆為住在中部未滿10歲女童，家中均從事禽畜養殖業。周四公布的病例和前兩宗並非住在相同縣市，且各自接觸的養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛行走路徑等皆不相同，故研判3宗個案無關聯性，屬於散發個案。