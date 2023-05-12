耿村煤礦起火5人失聯 專家稱已無生還可能

涉事耿村煤礦有多次遭處罰的紀錄。

河南大有能源股份有限公司（下稱大有能源）位於三門峽市耿村煤礦近日發生安全事故。該公司通報，周二（9日），耿村煤礦13採區出現火頭，翌日凌晨火情突然擴大，導致現場5名礦工失聯。內媒周四（11日）從該煤礦獲悉，經專家研判，上述失聯礦工已無生還可能。該煤礦目前已經停產。

內媒周四從河南三門峽市應急管理局應急指揮中心工作人員處了解到，事發後現場已成立現場指揮部，救援工作仍在進行，「火還沒有滅」。目前礦工正用砌塊磚將通風口封堵，採用密閉窒息方法，達到滅火效果。

據大有能源披露，耿村煤礦為公司在產礦井，核定生產能力為每年360萬噸，2022年該煤礦商品煤產量287.45萬噸，營業收入13.22億元（人民幣，下同，約15.13億港元）。信用中國系統顯示，耿村煤礦曾在2020年8月因「消防設施、器材配置、設置不符合標準，消防設施、器材未保持完好有效」遭消防部門行政處罰。國家企業信用信息公示系統顯示，2021年11月25日，涉事煤礦因違反《固體廢物污染環境防治法》被三門峽市生態環境局罰款78萬多元（約89萬港元）。