公安通報高鐵互摑事件經過　證雙方均違法

內地一名女子日前乘坐高鐵時遭後座小童撞椅背，女子於是出言制止對方，卻反遭小童的母親掌摑。女子之後出手還擊，警其後到場將雙方罰款處罰。女子其後上網公開事件，引發熱議。事發地點的四川成都鐵路公安周三（10日）就事件通報，並公開車上閉路電視拍下完整的事發經過，顯示女子在爭執過程中粗言穢語，且語帶挑釁。

通報指出，本月2日下午7時59分，旅客楊女一行（包括3名兒童）從樂山站乘坐C6276次列車前往江油站。同日下午8時24分，旅客王女從眉山東站乘坐同次列車前往成都東站，並坐於楊女前排位置。下午8時27分，王女轉身制止後排兒童吵鬧，繼而與楊女發生爭吵。楊女同行人首先辱罵王女，後者回罵。隨即列車安全員、列車長先後到現調解。期間，楊女同行人和王女用手機互相拍攝。王女再次辱罵楊女時，楊女用右手手背揮打王女面部一次。王女還擊，用左手打楊女面部。之後在列車長和周邊旅客勸阻過程中，王女再次用手打楊女面部一次。

事發後王女報警，公安機關受理。根據調查，警方認定楊女和王女用手擊打對方面部，均屬毆打他人的違法行為，故依據法例規定，分別對楊女和王女罰款500、200元人民幣（約572、229港元）。