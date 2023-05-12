模擬解放軍同時登陸　台軍下周在北部海灘密集操演

台灣國防部周五（12日）發布消息稱，至當日上午6時前24小時共偵獲解放軍派出32架次軍機和4艘次軍艦，持續在台海周邊活動。其中1架彩虹4無人機自東海南下，沿台灣以東的太平洋空域向南飛行後，轉向巴士海峽空域後，再折返大陸沿海。台軍方將於下周一（15日）至下周二（16日）在北部海灘岸密集操演，模擬解放軍同時登陸多處「紅色沙灘」的情況。

據軍方最新發布的射擊通報顯示，海軍151兩棲艦隊下周一和下周二將會密集於淡水丶台北港及桃園觀音的海灘地區進行兩棲登陸操演，將成台軍漢光兵棋推演前的熱身演練項目之一。台軍將由151艦隊的兩棲艦艇及陸戰隊官兵扮演攻擊軍，由陸軍六軍團相關部隊擔任防衞軍。這項操演也將考驗地面防衞部隊在面對解放軍同時登陸北部地區多處海灘時，是否有能力立即應戰，以及後續部隊支援防衞的機動性。

全台有十餘處海灘地區，被列為一旦台海有戰事時將成為解放軍兩棲登陸的「紅色沙灘」。漢光演習今年的電腦輔助指揮所演習於下周一（15日）至下周五（19日）實施，假設發展以現階段敵軍犯台各種可能行動及年來擾台軍演態樣，作為想定發展基礎，並藉近年圖上兵棋推演研討成果，以及借鏡俄烏戰事，於疫情趨緩下，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施5天4夜，連續24小時的對抗演習。