華南本月中旬雨量偏多　國家啟動防汛四級應急響應

本月以來，江南、華南等地迎雨偏多。據內地氣象部門預測，本月中旬上述地區降雨持續與往年同期相比，雲南南部、廣東西部、西藏東南部及東北地區南部降水量偏多5至8成，局部地區偏多更達1倍以上。針對華南地區強降雨過程，國家防總於周四（11日）下午6時啟動防汛四級應急響應，並派出2個工作組分赴海南和廣東、廣西指導強降雨防範應對。

據中央氣象台消息，周四（11日）上午8時至周五（12日）上午6時，廣東、廣西、雲南、海南和東北部等地部分地區出現大到暴雨，廣東茂名和湛江、廣西玉林和北海、海南文昌等局地更有100至177毫米大暴雨，上述部分地區最大小時降雨量30至60毫米，局部地區達70毫米以上。預計周五至周六（13日），廣東、廣西、海南、雲南西部和南部部分地區有中到大雨，局部地區有暴雨或大暴雨。上述局部地區小時降雨量30至50毫米，局部地區或超過60毫米，雲南南部局部地區有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

中央氣象台首席預報員孫軍表示，此輪降雨覆蓋範圍廣、強度大，而且時間早。往年長江中下游一帶出現這種比較強的降雨，一般要到6、7月，今年5月上旬便出現，明顯偏早。

周四下午，國家防總辦公室、應急管理部與水利部、中國氣象局開會，並視像連線廣東、廣西、海南等省區防辦，研究部署防汛工作。會上要求密切監視天氣變化，加強監測預警和會商研判，及時啟動、調整應急響應，切實加強道路交通、涉山涉水景區、在建工地、危舊房屋、中小水庫、尾礦庫、中小河流等重點部位和山洪易發區、地質災害點、城鄉易澇區等重點區域巡防，及時疏散危險區群眾，切實保障群眾生命安全。