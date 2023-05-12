傳列車殺人命案兇手將刀藏下腹避查　2車站領導停職

由湖北省武昌市開往廣東省惠州市的K435列車車廂中，男乘客賀振華上周四（12日）突然持刀殺害另一名互不相識的男乘客，賀男最終被警方刑事拘留。內媒周五（12日）引述多名接近衡山站工作人員的人士表示，在車站安檢時，兇手應是將刀具藏在下腹部位。涉事車站被質疑存安檢漏洞，知情人士稱，該站兩名站領導及相關工作人員被停職處理，其中站長已換人。

事發當日，27歲的谷鞏被兇手捅刺數刀，經搶救無效後死亡。兇手身分隨後曝光，今年36歲的賀振華是重慶市長壽區人，相關裁判文書顯示他曾有吸毒史，且有過精神障礙，曾持刀刺傷過公司同事。賀男為何可帶刀入站的問題引起質疑，知情人士表示，安檢時，當晚值班的女性工作人員只檢查賀男身體兩側的情況，最終因疏忽未能發現藏刀位置。

報道指，案發後衡山站的安保力度明顯加強，在進站口的安檢區域，有一名工作人員檢驗旅客身份證，兩名工作人員輪流用探測器檢查旅客，另有一人負責在安檢儀顯示屏幕前查看行李等，旁邊更有鐵路民警巡查。惟新上任的站長當被問及安檢等問題時，其婉拒採訪，直言「公安機關還沒發通報，具體的情況我也不是很清楚」。谷鞏表姐近日回應，家屬已與廣鐵集團談妥賠償事宜，親屬正幫助家屬料理後事。賀男母親卓女士亦表示，尚未與死者家屬取得聯繫，希望有機會對方道歉。

原來谷鞏從小學習舞蹈，生前是一名舞蹈演員，常年在外地工作，曾在內地官方電視台上表演舞蹈。去年其父親中風癱瘓，他辭去工作回老家耒陽。而谷男當日的目的地也是耒陽，詎料在列車上與素不相識的賀振華相遇，因此殞命。卓女士則表示，兒子有十幾年的精神病史，今年1月才從精神病院出來，因找工作比較困難，平時只能做短工，領取幾百元人民幣的低保維持生計。