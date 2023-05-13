網傳意大利停辦華簽證　服務中心：僅上海受影響

內地網絡近日流傳，意大利駐華使館停止受理團簽，導致旅行社需停止舉辦旅遊團及停止售賣與意大利有關產品，就連已收客旅遊團也需要辦理退團。內媒周五（12日）報道，意大利簽證服務熱線客服澄清，由於上海領區預約人數過多，因此暫停辦理意大利「如意簽」，北京及重慶領區仍可正常辦理上述簽證。

一名在江蘇南京經營在線旅遊（OTA）網民日前受訪時表示，她周四（11日）在一間供應商內部群組看到一張截圖，內容是意大利駐華使館停止受理團簽。她其後從OTA負責簽證部門工作人員處了解到，上海領區如意簽預約沒有回覆郵件，而ADS團簽則還未開放。

如意簽是指，簽證中心為申請者提供付費上門簽證服務，申請者可自己選擇遞交簽證申請場所，在簽證中心所在地以外地區及城市也可以選擇上述服務；如意簽申請人可以是個人，也可以是團隊。至於ADS簽證則僅限於在被批准的一個國家內旅遊，不可簽轉、不可延期、須團進團出。

面對外界質疑，意大利簽證服務熱線客服重申，意大利目前尚未開放ADS團簽，各個領區個人旅遊簽證及其他簽證也可正常預約辦理，沒有收到可能會受影響的通知。