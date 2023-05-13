中澳部長級經濟聯委會　相隔6年再舉行

澳洲貿易部長法雷爾周四（11日）起訪華，周五（12日）在北京與中國商務部長王文濤會面，希望中方在年底前取消對澳洲的所有貿易限制。中國商務部周六（13日）公布，雙方周五亦共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會，一致同意重啟經貿對話機制，加強經貿對接與合作。

中國商務部發布消息指，王文濤提到聯委會相隔6年再啟動，有標誌性意義。他強調中澳經濟高度互補，經貿合作成果豐碩，雙方應着眼兩國經貿關係長遠發展，求同存異、擴大共同利益，在平等互利基礎上解決彼此關切，推動雙方務實合作邁上新台階。中方願與澳方一道，共同拓展更多合作領域，希望澳方能提供良好營商環境，公平、公正對待中國企業和產品。

法雷爾表示，重啟聯委會發出澳中關係向好的重要信號，預示雙邊經貿合作的穩定發展，他又稱，雙方近期在推進雙邊經貿關係、妥善處理彼此重點經貿關切方面取得實質性進展。會上雙方一致同意，重啟自貿協定聯委會、高級別貿易救濟對話等經貿對話機制，加強綠色低碳、奧運基礎設施建設等合作，推動地方經貿對接，並支持兩國企業在數碼貿易和電子商務領域開展合作。