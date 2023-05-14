前職員在美提告　控字節跳動供華權限查數據

美國傳媒上周六（13日）報道，中國影片分享平台抖音母公司字節跳動的前員工，向美國加州三藩市高等法院提起訴訟，指控字節跳動允許中國政府讀取美國用戶數據，並竊取競爭對手資訊，聲稱向高層表達對公司規避法律行為感不安後遭解僱。字節跳動發言人回應稱，上述指控毫無根據。

余銀濤（暫譯，Yintao Yu）據報於2017年8月至翌年11月，在字節跳動擔任美國業務工程主管一職。他上周五（12日）向法院提訴，聲稱在2018年初發現該公司從競爭對手Instagram和Snapchat等平台竊取受版權保護內容，以填充公司影片服務。他形容公司是中國的宣傳機構，中國政府在公司設有特殊辦公室並對享有公司所有數據的最高訪問權限，甚至是儲存在美國的數據。

余銀濤目前尋求補償性賠償，包括收入損失、違約金及懲罰性賠償等。字節跳動發言人發聲明否認有關指控，稱余銀濤早於2018年7月便離職，在公司工作不滿一年；同時強調將積極抗辯，指公司致力尊重其他公司的知識產權，會根據行業慣例及全球政策獲取數據。