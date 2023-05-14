昔日最大民營婦產醫院爆雷　孕婦插尿管被趕走

曾是內地最大民營婦產專科醫院集團的和美醫療，旗下北京百子灣院區早前被揭「爆雷」，拖欠租金達2,600萬元（人民幣，下同，約2,930萬港元），數百名孕婦和產婦每人數萬元不等的會費無法退款，住院孕產婦強制轉院，甚至要插着尿管被通知離開，遭遇引發社會輿論廣泛同情。

和美醫療是首個赴香港上市的內地私立婦產連鎖集團，巔峰時全國擁有17間婦產醫院，截至2018年底負責過7萬名嬰兒出生。惟在前年退市前後，該集團境遇每況愈下，和美百子灣的醫護職員、房東和供應商持續追討欠薪、欠款。和美百子灣今年1月張貼公告，稱因經營不善翌月底搬離，院區目前幾乎處於全封鎖狀態。但在正式爆雷前，仍有不知情的新客戶在此消費、建檔，和美百子灣3月通知因故不能正常接診，要求在院近百名孕產婦轉院，令她們及家屬措手不及。

報道指，和美百子灣自2019年下半年開始拖欠租金，已被鵬睿地產起訴，雙方涉訴案件達6宗。另有一些供應商藉債來做和美百子灣的供貨業務，長期被欠款造成極大壓力，爆雷數月前已來醫院討債，甚至有醫院員工被欠薪，直接不來上班。和美百子灣的法人目前仍是吳宇星，惟去年已離職。準備接盤的北京勵合教育科技有限公司董事長郭景皓、和美婦兒醫院百子灣院區的實控人林玉明與相關方早前開會協調，新資方會在朝陽區衞健委建立監管帳戶注資，料可解決大部分債務問題。