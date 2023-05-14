吊臂墮軌事故後　鐵路未來擬勘查高空異物入侵

台灣台中捷運上周三（10日）撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷。交通部周日（14日）表示，已考慮將高空異物入侵納入未來軌道履勘考題選項。台北市建管處上周六（13日）突擊檢查興富發在當地的6處工地，其中3處違規，罰款54萬元（新台幣，下同，約14萬港元）。其在新北市亦有2處工地限令停工，勞檢處查獲7項缺失，未來將罰款至少21萬元（約5.4萬港元）。

交通部次長胡湘麟周日表示，以往軌道履勘時，在隨機抽測的考題中，並無高空異物入侵一項，但經過台中捷運事故後，會考慮將這項情景納入。軌道履勘除檢視軌道的軟硬件設施和人員訓練外，交通部也會提供各種考題，由履勘委員針對軌道特性，隨機抽測營運機構的應變能力。

台北市建管處表示，興富發6處工地中有3處未依規定設警示燈、圍籬未設防溢座、未施作圍籬綠化、施工架放材料，因未落實周邊環境安全維護，認定為缺失，當場要求承造人盡快完成改善及加強安全措施。該部門強調，將全面針對全市正在施工的建築工地辦理總檢查。新北市政府上周四（11日）全面清查興富發建設在當地的3處工地，發現有多項職安缺失，其中2處工地限令停工。