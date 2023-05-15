諸暨珍珠之都火紅　代購瘋湧推高價格

繼山東省淄博市燒烤爆紅後，浙江省諸暨市山下湖鎮近日亦掀起一片購買珍珠熱潮。內媒周日（14日）報道，由於大量代購在此入貨，加上原料及人工等成本上漲，造成珍珠價格不斷上升。當地一名經營珍珠生意長達10年商戶更稱：「店家都沒空搭理你，每個熟悉的店主都像淄博的燒烤攤師傅一樣（露出）疲憊。」

山下湖鎮素有「中國珍珠之都」，在周日母親節前夕開始人頭湧湧。不少商戶對此感到魔幻，又指鎮內華東國際珠寶城中午過後，配件店都擠滿人，「特別是5月10日晚上，連包裝盒都要搶着買，很多店家的包裝盒幾乎都被一掃而空」。另有店主表示，她一天能夠賣出數千條珍珠項鏈，不過因此累到病倒，過去數天需包裝貨物至凌晨為止。

除了代購湧入間接令到珍珠價格上升，當地商戶解釋由於養殖珍珠人工費用上漲，加上不少地方數年前出台限養或禁養殖蚌類政策，導致全國珍珠養殖面積進一步下滑，造成珍珠產量下降，總總原因推高珍珠價格。

當談及當地珍珠市場為何變得火紅時，有受訪者稱自去年開始已有不少代購轉戰諸暨，只是今年來得更多，加上母親節效應，於是開始掀起購買珍珠熱潮。另有代購認為，由於明星及名人戴上珍珠耳環及頸鏈，故出現明星效應。