主管部門監管不力　逾200畝耕地淪填埋場

山西省平遙市200多畝耕地多年來遭到當地企業破壞，結果淪為粉煤灰填埋場。內地官媒周日（14日）有文章批評，當地土地主管部門長年監管不到位，耕地保護紅線更被一次次突破。

經調查後，內地官媒記者了解到該粉煤灰填埋場項目區約258.46畝，其中207.27畝是耕地。2022年12月12日，平遙縣自然資源局對晟順綠化建設公司開出行政處罰決定書，稱其未經法定程序批準，擅自佔用土地新建粉煤灰平整填充項目，罰款約1933萬人民幣（約2，184萬港元），需限期復墾。

然而，涉事填埋場項目區的土地用途過去20年來不斷變化，就連使用者亦多次變更，最終變成粉煤灰填埋場。文章批評有關部門收了土地復墾保證金但後期不組織實施、對違法項目態度模糊、對群眾舉報的問題予以否認，總總問題導致耕地變成填埋場。

平遙縣委、縣政府回應時稱，目前已啟動土地復墾工作，力爭短時間內全面完成土地復墾。至於平遙縣紀委監委已組成專案組，對涉及此事的相關部門和鄉村兩級有關人員跟蹤調查。專案組則稱，如發現違紀違法行為，將堅決依法依規處置。