郭台銘晤韓國瑜促團結　為4年前選舉恩怨致歉

正爭取國民黨黨內提名台灣總統參選人的鴻海始創人郭台銘，周日（14日）與高雄前市長韓國瑜在雲林會面。郭對4年前兩人因為角逐國民黨總統參選人提名而產生芥蒂，當面向韓國瑜致歉。韓則表示，不管黨內初選結果如何，都會支持黨的提名人。有分析指郭希望借這次見面，爭取韓支持其代表國民黨角逐明年的台灣總統選舉。

郭台銘周日在社交網發文稱，他與韓國瑜會面中談及對台灣的前途、兩岸情勢的穩定、台灣經濟的發展等憂慮。郭指出，4年前錯過了一次團結的機會，4年後的今日不會也不能錯過第二次。他強調這次總統選舉是台灣回歸正向與善良的分水嶺，他將窮盡一切力量，促成「凝聚最大力量，下架貪腐集團」的期許。台媒引述藍營人士稱，郭由雲林前縣長張榮味陪同與韓會面，雙方見面氣氛很和樂。

韓國瑜同日也在Facebook分享與郭台銘會面的內容，指二人談到台灣的教育與人才培養、語言能力，擔憂台灣未來的走向，認為明年的台灣總統選舉，是瞬息萬變的國際情勢中台灣的轉捩點。韓表示，4年前的教訓告訴國民黨，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺，無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持維繫團隊，分崩離析的球隊只會讓球迷再次失望。對於郭對二人之間的恩怨表示歉意，韓直言：「都過去了，沒事！沒事！」