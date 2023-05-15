幼稚園女教師唱兒歌爆紅　認收過打賞已關功能

湖北武漢一名黃姓幼稚園女教師早前在影片平台教小朋友唱兒歌，歌詞不斷重複「挖呀挖」，因而被稱為「挖呀挖老師」。網傳她一場直播收入200萬元人民幣（約225萬港元），黃老師上周六（13日）在直播間回覆網民時承認，直播中收過一些打賞，但沒有網民說的過百萬、過千萬。其直播間實時在線人數依舊超過10萬，但已關閉打賞功能。

黃老師回應質疑時表示，自己沒有任何團隊和公司，只是分享日常教學，看到點讚千萬很開心和激動，對走紅以及各種質疑始料未及。對有傳她辭去幼稚園教職，她澄清是假資訊。她指自己任教7年，給小孩子上課很快樂，沒有辭職的想法。對有網民關注到分別有多名教師都唱過名為《小小花園》的同一首歌，黃老師強調從沒標榜歌曲是自己原創，她本身就經常學習兒歌去分享。

針對網民認為她真人不及影片的外貌好看，黃老師表示自己沒有整容和修圖，「可以接受別人說她外表不好看，因為自己就是一普通人」，她覺得一個人的內在品質比外表更重要。她又稱，突然爆紅打破了自己原有的生活，「感覺壓力很大，怕說錯話被人錄屏」。自本月6日起8天內，全國新註冊成立以「挖呀挖」命名的公司共44間，其中一間更申請註冊了「挖呀挖呀挖」商標。