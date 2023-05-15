內地出入境政策今起再優化　官媒問答助通關

內地周一（15日）起進一步調整優化出入境管理政策措施，包括全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」；調整在澳門就讀的內地學生逗留簽注有效期至與其學習期限一致；全面恢復口岸快捷通關。官媒同日列出多個助民眾順利通關的問答，提到內地居民如未持有往來港澳通行證或證件過期失效，可持居民身份證向全國任一公安機關出入境管理窗口提交辦證申請，並同時申請辦理赴香港、澳門團隊旅遊簽注。

內地居民通過設置於全國任一公安機關出入境管理窗口的智能簽注設備，提交赴港澳團隊旅遊簽注申請，經審批通過可立即獲發簽注；如未獲通過，須前往人工窗口提交申請，審批通過後可在20日內領取簽注。可全國通辦的包括中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證及赴港澳探親、團隊旅遊、逗留、其他等4類簽注以及往來台灣通行證。

申辦探親簽注範圍包括配偶、父母或配偶的父母、子女或子女的配偶、兄弟姐妹、（外）祖父母及（外）孫子女。內地居民經香港有關部門批准赴港隨任、就學、就業、居留、培訓及依親，或經澳門有關部門批准赴澳門隨任、就學、就業，可申請辦理逗留簽注；因就醫、訴訟等特殊事由，則可申辦其他類簽注。

此外，持用中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民，持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人，在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年以上（含）乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員，可通過邊檢快捷通道通關。