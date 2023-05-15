內地4個一線城市常住人口下降　原因各異

廣東省深圳市統計局上周發布統計顯示，去年該市常住人口較前一年下降1.98萬人，是自1979年設市以來首次出現人口負增長。內媒近日再報道，除深圳外，北京、上海和廣州3個一線城市去年常住人口均下降。據報道，深圳、廣州人口下降主要是受疫情和企業用工需求下降影響，至於北京和上海則因為要控制人口規模。

截至去年底，廣州遭受抗疫以來最嚴峻的疫情，加上春節因素影響，大量市外務工人員提前離穗返鄉。外來人口在短時間內的部分回流，造成全市常住人口規模出現階段性收縮，較前年底減少7.65萬人，下降0.41%。內媒指出，深圳、廣州兩地人口下降有很強的特殊性和階段性，隨着經濟發展重回正常軌道，兩地人口今年料將回升。

北京、上海早前也公布各自的去年人口數據，兩地常住人口數量較前年同期分別減少4.3萬和13.54萬。報道指，大量人口流入被視作一個城市競爭力強的表現，但與大多數城市追求人口淨流入不同，北京和上海這兩個常住人口超過2,000萬的超大城市都背負着控制人口規模、實現集約化增長的任務。自2017年起，北京人口已連續6年負增長，累計減少近12萬人。上海除去年外，2015年、2017年也短暫出現過負增長。