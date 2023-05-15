鼓勵積極生育　廣東倡企開設「媽媽崗」助就業

為落實國家積極生育政策，廣東省人力資源和社會保障廳近日發布《關於推行「媽媽崗」就業模式促進婦女就業的實施意見（徵求意見稿）》，提出在全省廣泛開發媽媽崗，拓展婦女就業空間，明確媽媽崗主要用於吸納法定勞動年齡內對12歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業。

徵求意見稿指，企業、個體經濟組織、民辦非企業單位等組織可按規定開發設置媽媽崗，鼓勵用人單位拿出部分專業技術和管理崗位用於有關崗位設置，鼓勵規上限上企業設立有關崗位。同時，靈活確定崗位工時等內容，鼓勵引導媽媽崗實行靈活上班和彈性工作的方式，結合實際科學制定勞動者工作量和勞動強度，方便婦女更好地兼顧照料兒童和工作。媽媽崗如實行勞動合約形式用工，應在合約中協商明確彈性工作、不強行安排加班、可因照料兒童需要請假等內容；如為勞務形式用工，應簽訂勞務協議，合理確定權利義務。

徵求意見稿提出，創造生育友好型工作環境，鼓勵用人單位設立媽媽崗車間、生產線等，並建立「婦女之家」，為員工提供福利性嬰幼兒照護服務。此外，為加強育兒婦女就業服務，廣東還將收集發布相關招聘訊息，編制規範運行的散工市場「電子地圖」，支持開展技能培訓。