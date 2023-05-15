南水北調累計破620億立方米　逾1.5億人受惠

內媒周日（14日）從中國南水北調集團有限公司獲悉，南水北調東、中線一期工程累計向北方調水逾620億立方米。該工程自2014年全面通水以來，已惠及沿線42座大中城市280多個縣市區，直接受益人口超過1.5億人。

中線一期工程2021至2022年調水逾92億立方米，再創歷史新高。南水目前已佔北京城區供水的75%，佔天津城區供水的99%，覆蓋河南11個省轄市，並為河北省1,300多萬農村人口提供優質飲用水。中線一期工程累計向雄安新區城市生活和工業供水超1億立方米，東線一期工程累計向山東調水逾60億立方米。除改變城鄉供水格局，南水北調工程也持續加大生態補水力度，幫助華北地區地下水超採綜合治理和河湖生態環境復甦，累計實施生態補水近100億立方米。京津冀地區從根本上扭轉了地下水水位逐年下降的趨勢，地下水水位實現總體回升。

南水北調後續工程首個開工項目「引（長）江補漢（江）」工程建設目前進展順利，下半年即將進入全面施工階段。中線工程的沿線調蓄工程前期工作合規推進，東線一期效能提升和東線二期工程規劃建設等重大問題研究深入開展。此外，南水北調集團全力推動西線工程前期工作，深度參與西線工程重大專題研究和多方案比選論證等工作，鞏固西線工程研究基礎。