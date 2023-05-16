游錫堃拜訪美國會山莊　商應對大陸潛在攻擊

台灣立法院長游錫堃到訪美國，周一（15日）拜訪國會山莊，被目擊從眾議院共和黨籍議長麥卡錫的辦公室離開，同日下午則與眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）及其他成員會面，討論如何深化美台經濟往來與安全聯繫，國會如何支持台灣對抗大陸潛在攻擊，有助美國會議員了解台立法院觀點。

蓋拉格發聲明指，現在是大陸侵略台灣風險最高的時刻，美國必須在任何危機發生前，就完整武裝台灣。他強調美國必須兌現承諾，解決190億美元（約1,482億港元）規模的軍售交付延誤問題，實施美台聯合軍事訓練，加強美國在區內軍事部署。他又指，阻嚇戰爭是通往和平穩定的唯一途徑，美國要及時採取果斷行動。

游錫堃此行並未事先公開，只有智庫哈德遜研究所公布他周二（16日）參加活動的消息。其辦公室表示，這次受邀演講與訪問均尊重主辦單位，不方便公開。被問及有沒有安排官員與游錫堃會面時，美國國務院發言人帕特爾表示，沒相關消息可以宣布；並重申類似訪問與美國長期的一中政策一致，仍基於台灣關係法、六項保證和中美三個聯合公報。