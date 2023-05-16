內地澳門駕照互認今起生效　廣東公布業務網點

廣東交警微信公眾號發布消息指，內地與澳門駕駛證互認換領（駕照互認）協議周二（16日）正式生效，交警公布廣東省業務網點詳情，並建議駕駛者錯峰辦理。公安部表示，下一步將積極指導地方公安交管部門做好內地與香港、澳門駕駛證互認換領工作，便利內地與港澳居民駕車出行。

公安部交通管理局近日下發通知，要求各地公安交管部門嚴格執行協議規定，認真審核資料，優化辦證服務，確保互認換領工作依法規範、便捷高效開展。有關負責人指，駕照互認將大大便利粵港澳大灣區居民往來，對推進大灣區建設具重要意義。廣東公布全省業務網點詳情，包括80個網點，分布在廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山等21市。

根據協議，內地與澳門承認對方核發的有效駕駛證，一方准許持有對方駕駛證的人直接駕車或免試換領駕駛證，車型包括小型汽車和小型自動波汽車。澳門永久性居民可持相關證明等，直接免試換領內地相應准駕車型駕駛證；內地駕駛者在入境澳門14日內可憑內地紙質駕駛證直接駕駛規定車型；如入境超過14日需繼續駕車，經澳門治安警察局交通廳登記後一年內可多次在澳門駕駛規定車型。