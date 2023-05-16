捷克總統定位兩岸為「一中兩制」　應保留台灣制度

捷克總統帕維爾周一（15日）出席在丹麥舉行的哥本哈根民主峰會時表示，中國大陸企圖支配世界，長遠來看比俄羅斯更危險，民主世界應以務實態度和彈性地與非洲和南美合作。他指出，捷克與台灣關係密切，而捷克的「一中政策」是把大陸和台灣定位為「一中兩制」。

帕維爾指出，大陸宣稱會採取包括武力的一切手段統一台灣，多數國家尊重「一中政策」，捷克把大陸和台灣定位為「一中兩制」，表明應保留台灣的制度，與大陸的「一中一制」不同。他強調，捷克在很多領域與台灣關係密切，兩地分享共同價值，捷克願繼續加強雙方合作，而大陸的武力威脅破壞全球貿易，台灣是關鍵產品產地，南海和台海是重要的貿易海道。

帕維爾提到，過去與大陸互動時只看到經濟面向，但大陸戰略利益和社會核心價值與西方有根本差異，無意與他國建立對等夥伴關係，而是企圖支配世界，危險程度長遠來說遠超俄羅斯。他認為大陸比西方具有多重優勢，首先是對社會和經濟的控制力，其次是戰略耐心，不像民主國家政府因選舉有任期限制。