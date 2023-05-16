特使今起訪烏2天　華促以最大緊迫感解決危機

聯合國安理會周一（15日）舉行烏克蘭人道問題公開會，中國常駐聯合國代表張軍強調4點意見，並指出最根本的一點是要以最大的緊迫感推動政治解決危機。他提到，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使當日已啟程赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯訪問，就政治解決烏危機與各方溝通。烏克蘭政府高官則指，李輝周二和周三（16和17日）訪問基輔。

張軍表示，烏克蘭危機仍在延宕，人道局勢十分嚴峻，危機的外溢影響持續顯現；呼籲國際社會採取積極行動減緩衝突帶來的人道後果，為推動局勢緩和降溫、早日停火止戰共同努力。他強調要全力減輕平民遭受的傷害和痛苦，保護平民和民用設施安全，消除俄羅斯糧食化肥出口面臨的現實障礙；並守好核安全紅線，保持最大理性克制，避免可能加劇對抗、導致誤判的言行。

張軍又指，要重視和管控衝突應對的外溢影響，敦促美國等有關國家認真反思，立行立改，為發展中國家發展經濟和改善民生創造條件，不要一邊搞經濟脅迫，一邊卻炮製指摘其他國家搞經濟脅迫的敍事。此外，各方要為推動對話談判創造條件，而不是火上澆油、激化矛盾，試圖從中漁利。